Şanlıurfaspor, Amar Begic ile yeni sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Amar Begıc ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Amar Begic ile yeni sezonda da devam etme kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezonda takımımızda görev yapan Bosna Hersekli orta saha Amar Begic ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yardımcısı Muharrem Aydın da imza töreninde yer aldı.