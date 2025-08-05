Şanlıurfaspor, '63 URF 63' Plakayı 6 Milyon TL Başlangıç Fiyatıyla Satışa Çıkardı

Şanlıurfaspor, '63 URF 63' Plakayı 6 Milyon TL Başlangıç Fiyatıyla Satışa Çıkardı
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Şanlıurfaspor, mali destek sağlamak amacıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen '63 URF 63' özel plakayı açık artırmaya çıkardı. Plakanın başlangıç fiyatı 6 milyon 363 bin 63 TL olarak belirlendi. Plakayı satın alan kişiye, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu tarafından düzenlenecek özel bir törenle plaka takdim edilecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Şanlıurfaspor, mali destek için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün tahsis ettiği özel "63 URF 63" plakayı açık artırmaya sundu. Plaka, 6 milyon 363 bin 63 TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldı.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'den küme düşen Şanlıurfaspor, yeniden bir üst lige çıkabilmek için büyük çaba harcıyor. Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Yeşilli ekip, bir yandan da maddi sıkıntılar yaşamamak için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen "63 URF 63" özel plakası, en yüksek teklifi veren kişiye teslim edilecek. Ayrıca plakayı almaya hak kazanan isme, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek özel bir törende plaka takdim edilecek. Bununla birlikte kazanan kişiye: 2025-2026 sezonu boyunca VIP koltuktan maç izleme ayrıcalığı Şanlıurfaspor'a özel hediye seti sunulacak.

Şanlıurfaspor, '63 URF 63' Plakayı 6 Milyon TL Başlangıç Fiyatıyla Satışa Çıkardı

SON TEKLİF TARİHİ: 31 AĞUSTOS 2025 PAZAR, SAAT 19.00

Kulüp yetkilileri, yapılan her teklifin altına yeni teklif eklenmemesi gerektiğini ve tüm tekliflerin yalnızca WhatsApp üzerinden geçerli olduğunu önemle vurguladı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR

Şanlıurfaspor Kulübü, bu anlamlı destek için Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'a teşekkürlerini iletti.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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