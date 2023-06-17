Şanlıurfa'da BİDEV Basketbol Projesi kapsamında okula saha açılışı yapıldı

Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan Zeliha Ramazan Alpan Ortaokulu'na BİDEV Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı tarafından hayatta geçirilen "Köylerde basketbol için BİDEV Adım Atıyoruz' projesi kapsamında basketbol sahası açılışı gerçekleşti. Açılışa BİDEV Yönetim Kurulu üyeleri Arif Aytekin, Sema Kasapoğlu, BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yapılan açılış konuşmasının ardından öğrenciler, basketbol sahasında anterman yaptılar. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte okul öğrencileri basketbol oynamanın mutluluğunu yaşadı. Basketbol sahasıyla ilgili 'Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' projesinden sorumlu Arif Aytekin, "Depremde etkilenen bölgelere odaklanarak, o bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin sporla tanışmalarını ve bu yolla sporun çocuklar üzerindeki gücü sayesinde daha iyi bireyler yetiştirmeye, toplumsal gelişime katkı sağlamak istiyoruz.Bu aşamada 10 pilot ilbelirledik. Bu okullarda tesis ve malzeme konusunda destek sağladık" ifadelerini kullandı.