Şanlıurfa Büyükşehir Engelliler, play-off hedefiyle EuroLeague'e başvurdu

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunda play-off hedefiyle parkede olacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın başına genç antrenör Mehmet Garip Aksu'yu getiren Şanlıurfa temsilcisi, Serhat Özbudak ve Samet Toptaş'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Güneydoğu temsilcisi, sezon öncesi kentte 6-9 Ekim'de düzenlenecek 2. Göbeklitepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası'na haftada 5 gün çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

"Takım günden güne iyi duruma geliyor"

Kulüp Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, takımın günden güne daha iyi duruma geldiğini söyledi.

Sezona iyi hazırlandıklarını belirten Yıldırım, "Takım günden güne iyi duruma geliyor. Geçen iki sezonda play-off'lara kaldık. Takımımızın bu sene de hedefi play-off. Burada en iyi sonucu alarak ligi en üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Sezona galibiyetle başlamak istiyoruz." dedi.

Sezonun ilk haftalarında ligin güçlü ekipleriyle karşılaşacaklarını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Zorlu fikstürü avantaja çevirmek istiyoruz. Büyük takımlarla ilk müsabakaları oynadığımız zaman sonraki müsabakalarda performansımız daha üst seviyeye çıkıyor. Diğer müsabakaları kazanmak daha kolay olabiliyor. Ancak biz büyük-küçük takım ayrımı yapmadan lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Takım EuroLeague'e başvurdu

Takım kaptanı Mehmet Çetingöz de yeni sezon öncesi morallerinin yüksek olduğunu aktardı.

Ligin çok zorlu olduğunu belirten Çetingöz, şöyle konuştu:

"Yeni sezon çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizi ve belediyemizi çok iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Büyük kulüpleri şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Salon sporunda şehrimizi iyi bir şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Hedefimiz ilk önce play-off'a kalmak ve şehrimizi iyi şekilde temsil etmek. Takımımız EuroLeague'e başvurdu. İnşallah burada hangi grupta yer alacağımız belli olur ve orada da mücadele ederiz."

Kaynak: AA