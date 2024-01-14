Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Spor Eğitimleri Veriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır" sloganıyla kent merkezi ve ilçelerde kurmuş olduğu gençlik merkezleri, spor salonları ve kurslarla ücretsiz spor eğitimleri veriyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan tesislere gelen çocuk ve gençler vakitlerini daha verimli geçirirken fiziksel ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunuyorlar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla gençlerin hizmetine sunulan merkezlerde futbol, voleybol, badminton, masa tenisi, kick boks, judo, kort tenisi, atletizm, tekvando, çim hokeyi, basketbol, yüzme, karate, güreş, satranç, hentbol, dart, jimnastik, izcilik, ve okçuluk eğitimleri gibi birçok branşta eğitimler veriliyor.

Uzman eğitmenlerin nezaretinde kurslara katılan gençler katıldıkları ulusal, uluslararası yarışmalarda Şanlıurfa'ya derecelerle dönerek kentin gurur kaynağı oluyorlar. Paşabağı tekvando salonunda eğitim alan gençler sokakta karşılaşabilecekleri muhtemel tehlikelerden uzak dururken sporla iç içe sağlıklı olarak yetişiyor.

Kurs hakkında bilgi veren tekvando Antrenörü Hasan Bakırcı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Paşabağı tekvando salonunda yüzlerce sporcuya eğitim verdiklerini belirterek eğitimlerin sonunda önemli dereceler elde eden sporcular yetiştirdiklerini kaydetti. - ŞANLIURFA