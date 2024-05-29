SANKO Okulları Basketbol Takımları İl Birinciliği'nde başarılı oldu

SANKO Okulları Basketbol Takımları, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğütarafından düzenlenen "3x3 Basketbol İl Birinciliği"nde, iki birincilik, bir ikincilik ve altı üçüncülük derecesi kazandı.

Gaziantep İbrahimli Spor Merkezi'nde düzenlenen müsabakada Betül Nakıpoğlu, Beren Fesli, Asuman Serra Camcıoğlu ve Buse Berra Sevim'den oluşan Küçük Kız Takımı ile Ecrin Yılmazlar, Zeynep Polat, Cansu Duman ve Melek Naz Bilgili'den oluşan Genç Kız Takımı il birincisi olurken, Poyraz Karaoğlu, Poyraz Özpamukçu, Batu Yüncü ve Mete Atioğlu'ndan oluşan Minik Erkek B Takımı il ikincisi oldu.

Murat Sürmelihindi, Ali Cavit Karslıgil, Ömer Elkovan ve Burak Said Baytaz'dan oluşan Minik Erkek Takımı, Ecem Söylemez, Ece Bozan, Gülnaz Altunkaya ve Songül Kılıç'tan oluşan Minik Kız Takımı; Maya Kayın, Alin Yener, Feray Berra Çelik ve Övgü Sınacı'dan oluşan Minik Kız B Takımı; Yiğit Tural, Batuhan Batmazoğlu, Fethi Buğra Kahraman ve Aras Kızılateş'ten oluşan Genç Erkek Takımı, Demir Ergin, Fatih Efe Mermer, Yiğit Aydın ve Can Ökkeş Şahin'den oluşan Küçük Erkek Takımı; Ahmet Ege Şiveydinli, Emre Tiken, Çınar Özpineci ve Yiğit Özkara'dan oluşan Küçük Erkek B Takımları ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, dokuz takım ile katıldıkları turnuvada tüm takımlarının derece elde etmesinin gururunu yaşadıklarını belirterek öğrencilerini ve antrenör Burak Almacı'yı kutladı. - GAZİANTEP