Sandıklı'da Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Bilardo Turnuvası Düzenlendi

Sandıklı ilçesinde Cumhuriyetin 100.'ncü yılı dolayısıyla bölgesel bilardo turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Afyonkarahisar, Uşak, Isparta ve Burdur illerinden 28 bilardo tutkunu katıldı. Müsabakalar sonunda birinciliği Isparta'dan katılan Süleyman Boz ve Sandıklı'dan katılan Ahmet Şimşek, ikinciliği Sandıklı'dan katılan İsmail Yağız ve Afyonkarahisar'dan katılan Enver Mut paylaştı. Dereceye giren bilardoculara ödül ve kupalarını turnuvayı düzenleyen İsa Adıgüzel tarafından verildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla Bölgesel Bilardo Turnuvası düzenlendi.

Sandıklı'da Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Bölgesel Bilardo Turnuvası'nda eleme usulü yapılan müsabakalara Afyonkarahisar, Uşak, Isparta ve Burdur'dan 28 yarışmacı katıldı. Müsabakalar sonunda birinciliği Isparta'dan katılan Süleyman Boz ve Sandıklı'dan katılan Ahmet Şimşek, ikinciliği Sandıklı'dan katılan İsmail Yağız ve Afyonkarahisar'dan katılan Enver Mut paylaştı. Dereceye giren bilardo severlere ödül ve kupaları turnuvayı düzenleyen İsa Adıgüzel tarafından takdim edildi.

Ahmet Şimşek, Cumhuriyetin 100'üncü yılını düzenlediğimiz bilardo etkinliğiyle kutladık. Atatürk'ün bütün resmi bayramlarını kutlamaya çalışıyoruz. Isparta, Burdur ve Uşak illerinden arkadaşlarımız katılım sağladı dedi.

Turnuvada ikinci olan İsmail Yağız, Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Mutluyuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun diye konuştu.