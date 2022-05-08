Sancaktepeli Samet'ten olimpiyatlarda gümüş madalya - Haberler

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Sancaktepeli Samet'ten olimpiyatlarda gümüş madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sancaktepeli Samet'ten olimpiyatlarda gümüş madalya

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Sancaktepe Belediye sporcusu Samet Bulut gümüş madalya kazandı.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Sancaktepe Belediye sporcusu Samet Bulut gümüş madalya kazandı.

15 Mayıs'a kadar Brezilya'da devam edecek olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda judo branşında +100 kiloda mücadele eden milli sporcu Samet Bulut gümüş madalya kazanarak olimpiyat ikincisi oldu. Şampiyonanın ardından yurda dönen judo milli takımı kafilesini yakınları, kulüp ve federasyon yetkilileri İstanbul Havaalanı'nda coşkuyla karşıladı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Samet Bulut'un kazandığı gümüş madalyadan ötürü büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederek, "Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ülkemizi judo branşında temsil eden sporcumuz Samet Bulut, gümüş madalya kazanarak ülkemizi ve bizi gururlandırdı. Kardeşimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sancaktepe Belediye, Gümüş Madalya, Samet Bulut, Brezilya, Spor, Haberler

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