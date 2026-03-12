Haberler

Artistik Bilardo Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artistik Bilardo Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya karşı finalde mücadele ederek gümüş madalya kazandı.

Artistik Bilardo Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda Hacı Arap Yaman ve Barış Cin'den oluşan milli takım, şampiyonluk mücadelesi verdi.

Finalde İspanya'ya kaybeden milliler, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi

Kadın öğretmen, kız öğrencisine istismarda bulundu! İşte istenen ceza
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

Victor Osimhen'i ağlattı
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Trump'ın sağ koluna verilen hediye ülkeyi karıştırdı
Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti