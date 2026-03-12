Artistik Bilardo Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Artistik Bilardo Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda Hacı Arap Yaman ve Barış Cin'den oluşan milli takım, şampiyonluk mücadelesi verdi.

Finalde İspanya'ya kaybeden milliler, gümüş madalyanın sahibi oldu.