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Türk taraftarlar, ABD'nin San Francisco kentinde maç saatini bekliyor

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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı kritik maç öncesinde San Francisco'da toplanan Türk taraftarlar, kırmızı-beyaz renklerle büyük heyecan yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, ABD'nin San Francisco kentinde büyük heyecan yaşadı.

TSİ 06.00'da San Francisco'daki Bay Area Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde kent merkezi kırmızı-beyaz renklere büründü. Çevre şehirlerin yanı sıra Avrupa ve Türkiye'den gelen çok sayıda taraftar, ay-yıldızlı ekibe destek vermek için San Francisco sokaklarında bir araya geldi. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde maç saatini bekleyen taraftarlar, A Milli Takım'a güvendiklerini belirterek Paraguay karşısında galibiyet beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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