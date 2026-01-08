Luka Doncic'in triple double performansı Lakers'a yetmedi

NBA'de San Antonio Spurs, evinde oynadığı Los Angeles Lakers'ı 107-91 mağlup etti. Lakers'ta Sloven basketbolcu Luka Doncic 38 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşmayla devam etti. San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 107-91 mağlup etti ve 26. galibiyetini elde etti. San Antonio'da Keldon Johnson 27 sayı, Victor Wembanyama da 16 sayı, 14 ribaund ile oynayarak galibiyete önemli katkı verdi. Ligdeki 12. yenilgisini alan Lakers'ta ise Luka Doncic'in 38 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik triple double performansı yetmedi.

Philadelphia evinde kazandı

Philadelphia 76ers evinde oynadığı Washington Wizards'ı 131-110'luk skorla mağlup etti. Bu sezonki 20. galibiyetini kazanan Philadelphia'da Joel Embiid 28 sayı, Paul George 23 sayı ve Tyrese Maxey de 22 sayıyla oynarken, milli basketbolcu Adem Bona ise 10 dakika parkede kaldı ve 2 sayı üretti. Ligde 26. kez kaybeden Washington'da ise Tre Johnson 20 sayı, Bub Carrington ile Bilal Coulibaly de 18'er sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 108 - Chicago Bulls: 93

Charlotte Hornets: 96 - Toronto Raptors: 97

Boston Celtics: 110 - Denver Nuggets: 114

Philadelphia 76ers: 131 - Washington Wizards: 110

Atlanta Hawks: 117 - New Orleans Pelicans: 100

Brooklyn Nets: 103 - Orlando Magic: 104

MS New York Knicks: 123 - Los Angeles Clippers: 111

Memphis Grizzlies: 98 - Phoenix Suns: 117

Oklahoma City Thunder: 129 - Utah Jazz: 125

San Antonio Spurs: 107 - Los Angeles Lakers: 91

Golden State Warriors: 120 - Milwaukee Bucks: 113

Portland Trail Blazers: 103 - Houston Rockets: 102 - İSTANBUL