Samsunsporlu Yusuf Abdioğlu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyonluk en çok bize yakışacak

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Yılport Samsunspor'un yeni transferi Yusuf Abdioğlu, " Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyonluk en çok bize yakışacak" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Kayseri kampının güzel geçtiğini ifade eden yeni transfer Yusuf Abdioğlu, "Samsun'daki kampımıza ben biraz geç katıldım ama Kayseri'deki kampa takımla birlikte geldik. Bizim için yorucu ve güzel bir kamp dönemi oluyor. Hocalarımız bizi sezona hazırlayabilmek için bu dönemde yükleniyorlar. Doğal olarak bizim de yorucu günlerimiz oluyor. Bizim de sezonda ayakta kalabilmek için bu kamp dönemine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un büyük bir cami olduğunu kaydeden Abdioğlu, "Bunu inşallah Süper Lig'e çıktığımızda tüm Türkiye'de görecek. Karadeniz insanı biraz sabırsızdır. Siz çok iyi oynadığınızda kazanacaksınız diye bir şey yok. Kötü oynadığınızda da kaybedeceksiniz diye bir şey yok. Ama gol dakika 90'da da gelse 3 puan kazanıyorsunuz, 1'inci dakikada da attığınız zaman 3 puan kazanıyorsunuz. Taraftarımız bize inanmalı. Öncelikle bunu biz kendimiz sağlayacağız. Sahada o ruhu göstereceğiz. O ruhu gösterdikten sonra da hep birlikte başarılı olacağız. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da şampiyonluk en çok bize yakışacak" diye konuştu.