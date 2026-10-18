Samsunsporlu Selma Kalanç, Brezilya'da dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı

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Samsun spor Bocce Takımı sporcusu Selma Kalanç, Brezilya'da düzenlenen Raffa Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Şevval Akcanlı ile birlikte çift kadınlar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Brezilya'nın Garibaldi kentinde 13-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada elde edilen derece, Samsun ve Türk bocce sporu adına önemli bir başarı oldu. Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, başarının aylar süren yoğun antrenmanların sonucu olduğunu belirterek sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Bocceye Alaçam Etyemez Ortaokulu'nda başlayan ve tıp fakültesi beşinci sınıfta eğitimini sürdüren Selma Kalanç, spor ve eğitimi birlikte yürüterek gençlere örnek oldu. Samsunspor'un genç sporcusu Yağmur Tosun da ekim ayında Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Bocce Petank Altın Nokta Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Böylece takım, bir ay içinde ikinci uluslararası başarıya ulaştı.

Samsunspor sporcuları Elif Güney ve Görkem Duran, 28 Kasım'da Hong Kong'da düzenlenecek Dünya Çim Topu Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

Antrenör Gökhan Bozdemir, başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek yeni dereceler için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı