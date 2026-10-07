Haberler

Samsunsporlu Muhammed Bayo, Trabzonspor maçı öncesi birlik mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunsporlu Muhammed Bayo, Trabzonspor maçı öncesi birlik mesajı verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunsporlu Muhammed Bayo, Trabzonspor maçının çok zor geçeceğini söyledi. Bayo, milli arayı iyi değerlendirdiklerini, birlik ve beraberlikle taraftar için galibiyeti çok istediklerini ve sakatlık sonrası gol için çalışacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un forvet oyuncusu Muhammed Bayo, birlik ve beraberlik içinde olmaları halinde güzel sonuçlar alacaklarına inandığını belirtti.

Bayo, Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasının çok zor olacağını söyledi.

Milli maç dolayısıyla verilen arayı iyi değerlendirdiklerini vurgulayan Bayo, "Genç bir takımız. Sahada elimizden geleni yapacağız. Bu galibiyeti taraftarımız için çok ama çok istiyoruz." dedi.

Milli arada çok iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Bayo, "Şimdi birlik beraberlik gösterme zamanı. Hem oyuncular hem kulüpte çalışanlarla birlikte taraftarımızla birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekecek. İnşallah bunu başarabilirsek iyi sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Bayo, sakatlık nedeniyle Samsunspor'a yeterli katkıyı veremediğine ve henüz golü bulunmadığına işaret ederek, "Üç ay boyunca oynayamamıştım ama iyi bir mantalite ile geri geldiğimi söylemem gerekiyor. İnşallah takımım da bana gol atma konusunda yardımcı olacaktır. Elbette zor dönemden geçerken gol atmak kolay olmuyor, özellikle sonuçlar kötü olduğunda ama inşallah çok fazla çalışıp olabildiğince gol atmaya gayret edeceğim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında

Telefona bakan öğrenciler panik oldu! Görüntü polisi harekete geçirdi
Sahte savcı 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandırıp tutuklandı

“Savcıyım” yalanıyla milyonluk vurgun yaptı, yakalanmaktan kurtulamadı
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz Kraliyet ailesi'nin doktoru evinde ölü bulundu: Kocası tutuklandı

İngiliz Kraliyet ailesi'nin doktoru evinde ölü bulundu: Kocası tutuklandı
Sıra geldi Kaan Ayhan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı

Sıra geldi Kaan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı
58 kiloya düşen Didem Balçın açıkladı: Zayıflama iğnesi kullanmadım

58 kiloya düşen ünlü oyuncu: Zayıflama iğnesi kullanmadım
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'in iddiasına yanıt: Borsa işinden anlamam, hiç hesabım da olmadı

İlk kez konuştu! Özel'in fon iddiasına net yanıt
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

Sahile vuran beyaz tozun sırrı çözüldü! Gıdada bile kullanılıyor
UEFA'dan İsrailli futbolcuya soruşturma

Harekete geçtiler! İsrail'in rezilliği cevapsız kalmadı