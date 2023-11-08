Samsunsporlu Futbolcular Lösemili Çocukları Ziyaret Etti

SAMSUN (İHA) – Y. Samsunsporlu futbolcular, hastanede tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek, onlara moral verdiler.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcular, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle sağlık sponsoru VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Futbolcularından Alim Öztürk, Halil Deryal ve Enes Albak, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde Çocuk Hematolojisi bölümündeki lösemili çocukları ziyaret etti. Futbolcular, çocuklara Samsunspor formaları hediye ederek onları sevindirdi. Ziyaret sırasında, Çocuk Hematoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Davut Albayrak ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Şule Turan Akyol da hazır bulundu. Samsunsporlu futbolcular, Prof. Dr. Albayrak ve Uzm. Dr. Akyol'a da çiçek takdim etti, bu özel günde hep birlikte farkındalık oluşturmanın önemini vurguladılar.

Futbolcular ve çocuklar fotoğraf çektirdi

Karadeniz temsilcisi Samsunspor'un başarılı sporcularının lösemili çocukları ziyaret etmeleri, çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmesine yönelik bir çaba olarak takdir topladı. Bu ziyaret sırasında, futbolcular, tedavi gören lösemili çocuklar ve aileleri ile birlikte fotoğraf çekimi de gerçekleştirdi. VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Samsunspor, gerçekleştirdikleri etkinlik ile toplumda farkındalık oluşturma ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme konusunda örnek teşkil etmeye çalıştılar.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Davut Albayrak, "Lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastalarımızın büyük bir kısmı kemoterapi tedavisini tamamlayıp hayata atılıyorlar. Kemoterapiye dirençli veya hastalığı tekrarlayan hastalar hastanemizin çocuk kemik iliği nakil ünitesinde kemik iliği nakli olarak sağlıklarına kavuşuyorlar. Lösemi tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Bu dönemde hastaların moral desteklere, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kan bağışlarına ihtiyaçları oluyor. Halkımızın bu konuda duyarlılığına ihtiyacımız var. Hastaların tedavisi hastanemizde yürütülürken Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklar Çocuklar Derneği (LÖSAM) gibi sivil toplum kuruluşlarının destekleri bizim için önemli. Samsunspor futbolcuları yoğun antrenmanlarının arasında, topluma hizmet vazifesini yerine getirmek ve hastalarımıza moral vermek için hastanemiz çocuk hematoloji ve onkoloji bölümünde tedavi olan hastaları ziyaret ettiler. Onlara Samsunspor formaları hediye ettiler. Çocuklarımız bu ziyaretten çok mutlu oldu. Samsunspor futbolcularına ve kulüp idarecilerine bu hassasiyetleri için teşekkür ederiz" dedi. - SAMSUN