Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Samsunspor ve Zecorner Kayserispor maçının ilk yarısı, ev sahibi Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtaki tek golü Makoumbou attı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

Samsunspor : İrfan Can Eğribayat, Zeki Yavru, Borevkovic, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 4 Makoumbou), Elayis Tavsan, Holse, Yalçın Kayan, Moundilmadji

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Semih Gürler, Brenet, Furkan Soyalp, Benes, Cardoso, Makarov, Talha Sarıarslan, Onugkha

Gol: Dk. 31 Makoumbou ( Samsunspor )

13. dakikada Eleyis Tavsan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda, son anda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

28. dakikada Satka'nın pasında Moundilmadji, altıpas içinde topu az farkla üstten auta gönderdi.

31. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Elayis Tavsan'ın sağ taraftan pasında arka direkte Makoumbou plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

42. dakikada Yalçın Kayan'ın pasında ceza sahasında müsait pozisyondaki Elayis Tavsan'ın kötü vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.

Kaynak: AA / İlyas Gün
