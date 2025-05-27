Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber

Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber
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Süper Lig'in son haftasında oynanacak olan Samsunspor-Kayserispor mücadelesinde kale arkası biletleri öğrencilere ücretsiz oldu.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Samsunspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren maç pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

ÖĞRENCİLERE BİLETSİZ ÜCRETSİZ

Öte yandan Samsunspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Biletler, 27 Mayıs Salı günü (bugün) saat 11.00'de satışa sunuldu. Samsunspor yönetimi aldığı karar doğrultusunda stadyumda kalabalığı sağlamak amacıyla öğrenci taraftarlara kale arkası tribün biletlerini ücretsiz yaptı. Bilet fiyatları ise VIP ve A Batı Alt tribünlerde 555 TL'den başlayıp kale arkası için 55 TL, misafir tribünü için 70 TL olarak belirlendi.

ÜÇÜNCÜ SON HAFTA BELLİ OLACAK

Samsunspor, üçüncülük yarışında Beşiktaş le rekabet ediyor. Beşiktaş ise son hafta maçında Bodrum FK deplasmanına çıkacak. Son haftaya girilirken Samsunspor'un 61, Beşiktaş'ın ise 59 puanı bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirol akdağ:

Teşke bunu diger kulüplerde yapsa güzel yapmışlar tebrikler

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