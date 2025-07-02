Samsunspor yeni yıldızını Formula 1 temasıyla duyurdu

Samsunspor yeni yıldızını Formula 1 temasıyla duyurdu
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Samsunspor yeni yıldızını Formula 1 temasıyla duyurdu
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Süper Lig ekibi Samsunspor, Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar transferi Formula 1 temasıyla duyurdu.

Bu sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

4 YILLIK İMZA ATILDI

Kongo Milli Takımı formasını da giyen 26 yaşındaki futbolcu, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da katıldığı törende kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürk'lü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak" ifadelerine yer verildi. Makoumbou'ya yeni yolculuğunda başarılar dilenirken, Samsunspor'un 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Samsunspor yeni yıldızını Formula 1 temasıyla duyurdu

FORMULA 1 TEMASI

Öte yandan Makoumbou'nun transfer videosunda Formula 1 temasına yer verildi. Bu video, Samsunsporlu taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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