Haberler

Sebastian Hahn: "Oynamak istediğimiz şekil kesinlikle bu değildi"

Sebastian Hahn: 'Oynamak istediğimiz şekil kesinlikle bu değildi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Çaykur Rizespor maçında aldığı 4-1'lik yenilgi sonrası yardımcı antrenör Sebastian Hahn, oyunun beklentilerinin altında kaldığını belirterek, taraftarlardan özür diledi.

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Oynamak istediğimiz şekil kesinlikle bu değildi. Birçok oyuncumuz aslında bugün iyi değildi" dedi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn, karşılaşmanın kendileri için zor geçtiğini belirterek, "Taraftarımız yaklaşık 6 saatlik bir yolculuk yapıp bizi buraya desteklemeye geldiler. Böyle bir performans sergilediğimiz için ve böyle bir sonuç aldığımız için onlardan özür dilemek istiyorum. İstemiş olduğumuz, beklediğimiz performans bu değildi. Hoca gurubum ve oyuncularım adına onlardan özür dileyerek başlamak istiyorum. Oynamak istediğimiz şekil kesinlikle bu değildi. Birçok oyuncumuz aslında bugün iyi değildi. Birinci toplarda geç kaldık, ikinci topları zaten kazanamadık. İkinci mücadeleleri de kaybettik. Planımız bunların hepsini daha iyi bir şekilde yapmak, daha iyi bir şekilde gerçekleştirmekti. Ne yazık ki gerçek oyun planımızı sahaya yansıtamadık. Tam oyuna döndük derken bence net bir faul vardı orada ve faul verilmediği için birinci golü yedik. İkinci golde ofsayta bakılabilir. Genel anlamda maç bizim adımıza zor geçti diyebilirim" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti

Sürpriz açıklama! Bir savaşta daha geçici ateşkes ilan edildi
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım

First Lady'nin gündeminde Trump'ın korkulu rüyası var

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu

Dün geceye damga vuran olay!

Hayat çok acımasız: Bastonla yürürken görüntülenen usta oyuncunun hali yürek burktu

Hayat çok acımasız: Kim olduğunu öğrenince içiniz burkulacak
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı