Sebastian Hahn: 'Oynamak istediğimiz şekil kesinlikle bu değildi'

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn, karşılaşmanın kendileri için zor geçtiğini belirterek, "Taraftarımız yaklaşık 6 saatlik bir yolculuk yapıp bizi buraya desteklemeye geldiler. Böyle bir performans sergilediğimiz için ve böyle bir sonuç aldığımız için onlardan özür dilemek istiyorum. İstemiş olduğumuz, beklediğimiz performans bu değildi. Hoca gurubum ve oyuncularım adına onlardan özür dileyerek başlamak istiyorum. Oynamak istediğimiz şekil kesinlikle bu değildi. Birçok oyuncumuz aslında bugün iyi değildi. Birinci toplarda geç kaldık, ikinci topları zaten kazanamadık. İkinci mücadeleleri de kaybettik. Planımız bunların hepsini daha iyi bir şekilde yapmak, daha iyi bir şekilde gerçekleştirmekti. Ne yazık ki gerçek oyun planımızı sahaya yansıtamadık. Tam oyuna döndük derken bence net bir faul vardı orada ve faul verilmediği için birinci golü yedik. İkinci golde ofsayta bakılabilir. Genel anlamda maç bizim adımıza zor geçti diyebilirim" ifadelerini kullandı. - RİZE

