Samsunspor ve Alanyaspor Berabere Kaldı
Samsunspor, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un golünü Landry Dimata attı, Alanyaspor'un eşitlik golü ise Sergio Cordova'dan geldi.
(ANKARA) - Samsunspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 beraber kaldı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Reeder Samsunspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geld. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayan karşıkaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.
Ev sahibi Samsunspor Landry Dimata'nın 35. dakikada attığı golle Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Sergio Cordova'nın 46. dakikadaki golü ile Alanyaspor beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında eşitlik bozulmadı ve Samsunspor sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.