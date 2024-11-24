Samsunspor ve Alanyaspor Berabere Kaldı

(ANKARA) - Samsunspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 beraber kaldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Reeder Samsunspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geld. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayan karşıkaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Ev sahibi Samsunspor Landry Dimata'nın 35. dakikada attığı golle Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Sergio Cordova'nın 46. dakikadaki golü ile Alanyaspor beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında eşitlik bozulmadı ve Samsunspor sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.