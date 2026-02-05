Samsunspor'da Elayis sevinci

Haberler

Samsunspor'da oynayan Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavsan'ın Türk vatandaşlığı başvurusu olumlu sonuçlandı. Bu gelişme, takımın yabancı oyuncu sayısını 13'e düşürerek 1 yabancı oyuncu transfer hakkı açtı. Samsunspor, işlemlerin hızlandırılmasında yardımcı olan devlet yetkililerine teşekkür etti.

Samsunspor'da yabancı oyuncu statüsünde bulunan Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavsan'ın, Türk vatandaşlığı başvurusu olumlu sonuçlandı. Böylece kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 13'e düşen Samsunspor'un 1 yabancı oyuncu transfer hakkı açılmış oldu.

Devre arasında İtalya Serie B ekiplerinden Reggiana'dan transfer edilen kanat oyuncusu Elayis Tavsan için Samsunspor'un başvurusunda bir gelişme yaşandı. Yabancı oyuncu statüsünde bulunan Tavsan'ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri olumlu sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar, Tavsan'ın vatandaşlık işlemlerinin olumlu sonuçlanmasında emeği geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve devlet yetkililerine teşekkür mesajı yayımladı.

Samsunspor'un yayımladığı mesajda, "Teşekkürlerimizle, oyuncumuz Elayis Tavsan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanması sürecinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı; İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve emeği geçen tüm devlet yetkililerimize teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kırmızı-beyazlılarda kısa sürede 4 maça çıkan Elayis, Hollanda'da alt yaş milli takımlarında 15 maçta 4 gol attı. Sparta Rotterdam'da futbol kariyerine başlayan Tavsan; Telstar, NEC Nijmegen, Hellas Verona, Cesena, Reggiana ve Samsunspor formalarıyla ise toplamda 214 maçta 46 kez fileleri havalandırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
