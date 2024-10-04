Samsunspor'un Tecrübeli Kaptanı Zeki Yavru: 'Önemli Olan Ligi Nasıl Bitireceğiz'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Zeki Yavru, lige iyi başladıkları için mutlu olduklarını ancak asıl önemli olanın nerede bitirecekleri olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da tecrübeli oyuncu Zeki Yavru basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavru, lige iyi başladıklarını ancak ayaklarının yere basması gerektiğini ifade ederek, en önemli hedeflerinin ligin kalıcı olmak olduğunu ifade etti. Lige iyi başladıklarını ve uzun vadede bu gidişatı sürdürmeleri gerektiğine değinen deneyimli oyuncu, "Sezon bizim adımıza çok güzel gidiyor. Mutluyuz. Son karşılaşmada da 3-1'den geri gelerek 4-3 maçı kazanmak çok etkileyiciydi. Herkes büyük keyif aldı. Büyük efor sarf ettik. Lige iyi başladık ama başlangıç kadar bitiriş de önemlidir. Önemli olan bu saatten sonra bu ligi en iyi şekilde bitirmek. Daha sıkı ve iyi çalışmalıyız. Sonuna kadar bu iyi gidişatı sürdürmeliyiz. Transfer yasağımız var. Herkes devre arasında takımına katkı yapacak ama biz yapamayacağız. Lig uzun bir maraton. Sakatlık veya cezalı oyuncu olduğu zaman da sıkıntılar çekebiliriz. İniş çıkışlar olacaktır. Önemli olan performansımızı uzun vadede iyi bir şekilde götürmek. Hocalarımız ve oyuncularımızla ligin sonunu iyi bir şekilde getirmek istiyoruz. Ligi inşallah Samsunspor'un hak ettiği şekilde üst sıralarda bitirebiliriz. Hocamız da vurguluyor, öncelik ve ilk basamak kendimizi güvene alarak öncelikle kümede kalarak ligi bitirmek. Sonrasında bu kulübün önü çök açık. Bu sezonu iyi bir şekilde kapatıp, geleceğe ümitle bakmak istiyoruz" dedi.

"Adana Demirspor maçı kolay bir maç olmayacak"

Son sırada bulunan Adana Demirspor'un hafife alınacak bir takım olmadığını söyleyen takım kaptanı Zeki Yavru, "Ligde her karşılaşma kendine göre zor. Adana Demirspor'un galip gelememesi kötü bir takım olduğu anlamına gelmez. Bugüne kadar hiçbir maça 'kazanırız' gözüyle bakmadık. Bu maça da kimse o gözle bakmıyor. İyi başladık ama ayağımız yere sağlam basmalı. Her karşılaşmaya aynı şekilde konsantre olmalıyız. Herkes bunun bilincinde. Hiç kolay bir maç olmayacak. Adana Demirspor'a da en üst konsantrasyon ile gideceğiz. İnşallah galibiyetle ayrılan taraf oluruz. Geçen sene biz de kötü başlangıç yapıp, sonrasında düzelmiştik. O yüzden hiçbir karşılaşma kolay değil. İnşallah bizim adımıza hanemize 3 puan yazdıracağımız bir maç olur" diye konuştu.

"Sezonu en güzel şekilde bitirmek istiyoruz"

Kendi performansından çok takımın başarısına odaklandığını belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Artık futbolun en tecrübeli denen zamanlarının içerisindeyim. Önemli olan takımın performansı. Kariyerim boyunca hiçbir zaman bireysel performansımı düşünmedim. Her zaman takım oyunu için elimden geleni yaptım. Bugün de benim yaptığım asist ve herhangi bir kişinin attığı gollerdense Samsunspor'un başarısı önemli. Sezona ben de bireysel olarak iyi başladım ama önemli olan takım halinde alacağımız sonuçlar. Takım ligi nerede bitirebilir, neler başarabiliriz bizim için önemlisi bu. Kendi performansımdan mutluyum. Bugün ben yaptım, yarın başka bir arkadaşım yapacak. Sonuçta önemli olan sezonu en güzel şekilde bitirmek" sözlerini kaydetti.

" Samsunspor'dan gördüğüm değere layık olmak için çalışıyorum"

Kariyerinin sonlarına yaklaştığını vurgulayan Yavru, " Samsunspor'da 3. sezonum. Taraftar hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Ben de onlar için sahada elimden geldiğinden fazlasını vermeye çalışıyorum. Bu kulübün başarısı için bazen zamanımdan ve ailemden feragat ettim. Kulübün başarısı için her şeyi yapamaya çalışıyorum. Hem saha içerisinde hem de saha dışarısında çabalıyorum. Haftada bir kez maçta 90 dakikalığına bizi görüyorsunuz ama tüm yıl boyuna neredeyse beraberiz. Biz bir aileyiz. En başından dibine kadar büyük bir emek var. Bu camianın kaptanlığını yapmak kolay değil. Benim için gurur verici ve mutluyum. Bunun bir takım zorlukları var. Saha içi ve dışında 3 sezondur bu görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Kendimden fazlasını veriyorum. Çok güzel bir süreç gidiyor. İnşallah sonunu da güzel getiririz. Bugün buradayım ama yarın nasip kısmet. Buradaki günlerimi, anılarımı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Değer görmek, sahiplenilmek çok güzel. Samsunspor için hayatını kaybetmiş futbolcularımız var, efsane olmuş isimlerimiz var. Samsun'da güzel anılmak çok önemli. Bu değeri gördüğüm için de çok mutluyum. Bunun karışığına layık olmak için çabalayacağım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN