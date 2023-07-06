Samsunspor'un sahibi Yüksel Yıldırım, Fransa'da Dunkerque Kulübü hisselerinin yüzde 85'ini satın aldı

Samsunspor'un sahibi Yüksel Yıldırım, Fransa League 2'nin yeni takımı USL Dunkerque'in hisselerinin yüzde 85'inin sahibi oldu. Yıldırım, sportif direktör olarak Demba Ba ile anlaştı.