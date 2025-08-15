Samsunspor'un Panathinaikos Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynayacağı maçların hakemleri açıklandı. İlk maçta İspanyol hakem Juan Martinez Munuera, rövanşta ise Bosna Hersek'ten Irfan Peljto düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ilk müsabakada İspanyol hakem Juan Martinez Munuera görev yapacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.

Samsunspor ile Panathinaikos arasında 28 Ağustos Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinde ise Bosna Hersek'ten Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini aynı ülkeden Milos Gigovic üstlenecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
