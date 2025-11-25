Haberler

Samsunspor'un Maçını Ukraynalı Hakem Yönetecek

Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda'nın Breidablik takımıyla karşılaşacak. Maçı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Shurman'ın yardımcılıklarını Ukrayna Futbol Federasyonundan Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
