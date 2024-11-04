Üye Girişi
Haberler

Samsunspor'un Gol Şarkısı Çağla, Taraftarları Coşturdu

Samsunspor'un Gol Şarkısı Çağla, Taraftarları Coşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'un gol şarkısı 'Ara Beni' ile tanınan şarkıcı Çağla, Antalyaspor maçı öncesi mini konser vererek taraftarları coşturdu. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşen konserde, Çağla, taraftarların alkışları eşliğinde futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor ile özdeşleşmiş gol şarkısı 'Ara Beni' ile bilinen Çağla, Antalyaspor maçı öncesi yaptığı mini konser ile taraftarı coşturdu.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un attığı goller ve aldığı galibiyetlerin ardından çalınan 'Ara Beni' şarkısının solisti Çağla Korkmaz, Samsunspor Taraftarlar Derneği Söğütlübahçe'nin yaptığı girişimlerin ardından, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na geldi.

Popüler şarkıcı, Samsunspor forması ile 'Ara Beni' şarkısıyla Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda keyifli anlar yaşattı. Şarkıcı Çağla, mini konserin ardından taraftarların alkışları eşliğinde futbolseverleri selamladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

 DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Sait'in, Sakine'nin yaptığını yapacağız

Kayyum kararı sonrası DEM'li başkan Mardin'de konuştu

 CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

CHP lideri Özel'den Mardin'e çıkarma! Ahmet Türk'le çıktığı kürsüden iktidara çağrısı var
Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celta Vigo Getafe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celta Vigo Getafe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zeynep Sönmez kimdir? WTA Şampiyonu Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli? Bülent Arınç Genel Af - Abdullah Öcalan sözleri ne, ne dedi? Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Cem Gölbaşı hapiste mi? Fatih Demircan sağlık durumu ne (Traifk Kazası)? Amedspor yeni teknik direktörü Servet Çetin kimdir? Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? 5 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? 4-5 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.