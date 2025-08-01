Samsunspor'un Futbolcusu Carlo Holse Gıda Zehirlenmesi Geçirdi

Samsunspor'un Futbolcusu Carlo Holse Gıda Zehirlenmesi Geçirdi
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Samsunspor'un Danimarkalı futbolcusu Carlo Holse, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve dostluk maçında forma giyemedi. Kulüp, Holse'nin kısa sürede iyileşmesini bekliyor.

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Danimarkalı futbolcusu Carlo Holse, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Carlo Holse, geçirdiği gıda zehirlenmesi nedeniyle bu akşam USL Dunkerque ile oynanan Amissos Derby dostluk maçı kadrosunda yer almamıştır" ifadeleri yer aldı.

Holse'nin kısa sürede sahalara geri dönmesi bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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