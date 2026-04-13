Haberler

Sebastian Hahn: "Bu galibiyet hem camiamız hem de taraftarlarımız için eminim çok önemlidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik sorumlu Sebastian Hahn, bu galibiyetin hem camia hem de taraftar için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı ve takımını tebrik etti.

Samsunspor Teknik Sorumlusu Sebastian Hahn, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet hem camiamız hem de taraftarlarımız için eminim çok önemlidir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Sorumlusu Sebastian Hahn, "Elde etmiş olduğumuz galibiyetten dolayı takımımı tebrik ediyorum. Müsabakanın ikinci yarısında güçlü bir oyun ortaya koyduk ve karakter gösterdik. Maçı çevirmesini bildik. Bu galibiyet hem camiamız hem de taraftarlarımız için eminim çok önemlidir. Geçen hafta elde edilen bir mağlubiyet vardı. Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. O yüzden bugün elde ettiğimiz bu değerli galibiyetten dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

