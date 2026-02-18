Haberler

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak

Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak. Maç TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Samsunspor, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

Ligde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya)

20.45 Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere)

20.45 Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre)

20.45 Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor

23.00 Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya)

23.00 Drita (Kosova)-Celje (Slovenya)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan)

Kaynak: AA " / " + Fatih Erel -
