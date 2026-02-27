Haberler

Samsunspor, Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile karşılaşacak
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşti. İlk maç 12 Mart'ta Samsun'da, rövanş ise 19 Mart'ta Madrid'de oynanacak. Takım, gol krallığında zirvede bulunan Marius Mouandilmadji ile çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekiminde Samsunspor'un rakibi, İspanya LaLiga temsilcisi Rayo Vallecano oldu. Eşleşmenin ilk karşılaşması 12 Mart'ta Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda, rövanş karşılaşması ise 19 Mart'ta Vallecas Stadyumu'nda oynanacak. Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde çeyrek final turunda Celje – AEK Atina eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi'nde attığı 7 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Marius Mouandilmadji'nin öncülüğünde başarılı bir grafik çizerken, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde çeyrek finale yükselerek Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
