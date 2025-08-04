Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Zor Rakiple Karşılaşacak

SAMSUNSPOR, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Shakhtar Donetsk - Panathinaikos eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Eşleşme hakkında konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Gönül isterdi ki Avrupa'da ilk oynayacağımız maçta daha denk kuvvetlerin mücadelesi olsun. Zor bir kura çektik ama ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Shakhtar Donetsk - Panathinaikos eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. İç ve dış transferlerde de çalışmalara devam eden kırmızı-beyazlı Karadeniz ekibi, Avrupa maçlarına eksiksiz çıkmayı hedefliyor. Eşleşmede zor rakiplerin çıktığını ancak maçın sahada kazanıldığını söyleyen Veysel Bilen, "Öncelikle camiamıza hayırlı uğurlu olsun, Avrupa maceramız başlıyor. Zor bir kura çektiğimizin herkes farkında. Belki de bu tur, bizim açımızdan en zorlu eşleşmelerden biri olacak. Gönül isterdi ki Avrupa'da ilk oynayacağımız maçta daha denk kuvvetlerin mücadelesi olsun. Zor bir kura çektik ama ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

'KİM MAÇ GÜNÜ KAZANMAYI DAHA ÇOK İSTERSE, TURU O GEÇER'

Avrupa'da başarı elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bilen, "Biliyoruz ki futbol sahada kazanılıyor, maç oynanmadan hiçbir şey belli olmaz. Kadro açısından daha düşük takımların kazandığını gördük. Kim maç günü kazanmayı daha çok isterse, turu o geçer. Biz de mevcut kadromuza yapacağımız takviyelerle, aramıza katılacak arkadaşlarımızla birlikte camiamıza yakışır, mücadele ruhunu sahaya yansıtan ve her iki maçta da son düdüğe kadar savaşacak bir takım oluşturduğumuza inanıyoruz. Bundan sonrası artık futbol şansı. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız, taraftarımızın desteğiyle Samsunspor'u Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.