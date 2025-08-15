Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi İçin 4 Yeni Transfer Yapacak

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi İçin 4 Yeni Transfer Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi öncesinde 4 yeni oyuncu ile imza atacaklarını açıkladı. Başkan Yıldırım, Panathinaikos eşleşmesi için dostluk mesajları da verdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi öncesinde 4 yeni transfere imza attıracaklarını açıkladı.

UEFA'ya kadro listesi göndermeye kısa bir süre kala kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Hadi bakalım, kabul edin artık. Hiçbiriniz bunu beklemiyordu. 4 tane yeni oyuncu ile imza atacağız inşallah. Bilin bakalım Atatürk armalı kırmızı-beyazlı formayı kimler giyecek?" dedi.

Panathinaikos eşleşmesi hakkında da konuşan Başkan Yıldırım, "Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs'ın şehri Samsun'dan Atina'ya dostluk köprüsü kurmaya gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. Bizim Samsunspor'un söylemiyle de: Sahada rekabet, tribünde dostluk" diye konuştu.

Öte yandan Samsunspor'un transfer döneminde kaleci Noel Törnqvist, orta saha Eyüp Aydın, ofansif oyun kurucu Afonso Sousa, kanat forvet Vaclav Cerny, santrafor Simon Banza, stoper Toni Borevkovic, forvet Silas Katompa-Mvumpa, santrafor Kelechi Iheanacho, kanat Denis Suarez ve orta saha Salih Uçan ile adı geçmişti. Sözleşme imzalanacak 4 ismin bu isimler arasından olabileceği belirtiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek 'Tarihi zirve' diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi

Bakan 'Tarihi zirve' diyerek duyurdu! Ekonomi için müthiş veri geldi
Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi

Ayrılık söylentilerinden sonra sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.