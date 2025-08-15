Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi İçin 4 Yeni Transfer Yapacak

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi öncesinde 4 yeni transfere imza attıracaklarını açıkladı.

UEFA'ya kadro listesi göndermeye kısa bir süre kala kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Hadi bakalım, kabul edin artık. Hiçbiriniz bunu beklemiyordu. 4 tane yeni oyuncu ile imza atacağız inşallah. Bilin bakalım Atatürk armalı kırmızı-beyazlı formayı kimler giyecek?" dedi.

Panathinaikos eşleşmesi hakkında da konuşan Başkan Yıldırım, "Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs'ın şehri Samsun'dan Atina'ya dostluk köprüsü kurmaya gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. Bizim Samsunspor'un söylemiyle de: Sahada rekabet, tribünde dostluk" diye konuştu.

Öte yandan Samsunspor'un transfer döneminde kaleci Noel Törnqvist, orta saha Eyüp Aydın, ofansif oyun kurucu Afonso Sousa, kanat forvet Vaclav Cerny, santrafor Simon Banza, stoper Toni Borevkovic, forvet Silas Katompa-Mvumpa, santrafor Kelechi Iheanacho, kanat Denis Suarez ve orta saha Salih Uçan ile adı geçmişti. Sözleşme imzalanacak 4 ismin bu isimler arasından olabileceği belirtiliyor. - SAMSUN