Haberler

Samsunspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK, milli arada 5 gün izin yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK, milli arada 5 gün izin yapacak
Güncelleme:
+91 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK, milli ara nedeniyle 5 gün izne ayrıldı. Erzurum temsilcisi, 26 Eylül Cumartesi Erzurumspor Tesisleri'nde toplanarak 7. haftadaki Corendon Alanyaspor deplasmanının hazırlıklarına başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK, milli ara nedeniyle 5 günlük izne ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor'u 1-0'lık skorla geçen Erzurumspor FK, milli ara sebebiyle 5 gün izin yapacak. Erzurum temsilcisi, 26 Eylül Cumartesi günü Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelerek ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

6 haftada 7 puan topladı

Erzurumspor FK, ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve averajla 14. sırada yer aldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Amedspor'a 3-0 mağlup olan mavi-beyazlı ekip, ikinci haftada sahasında Galatasaray'a 4-0 yenildi. Üçüncü haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, dördüncü haftada sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşinci haftada deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Erzurumspor FK, 6. haftada ise sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu süreçte 3 kez rakip fileleri sarsan ve kalesinde 11 gol gören mavi-beyazlı ekip, gol attığı karşılaşmaların tamamından puan aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun

Vatandaşı bıktırmışlardı! 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete baskın
New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, vatandaşlar karşıladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de Amalika Tugayları, Kehbub'da 5 Husi aracını imha etti, araçlardakiler öldü

Yemen'de sıcak çatışma! Husilere ağır darbe: 5 askeri araç imha edildi
8-0'lık tarihi zafer Avrupa'yı salladı! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor

Manşetler alev alev! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

MGM tarih verdi! Kışlıkları çıkarma zamanı geldi
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturması genişliyor! Tera yöneticileri gözaltına alındı
Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki

Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı

Türk Hava Yolları'nda yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı