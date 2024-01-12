Samsunspor Trendyol Süper Lig'de ateş hattında

Samsunspor, 11 yıl sonra yükseldiği Trendyol Süper Lig'de ilk 19 haftalık bölümü 18 puanla ateş hattında bitirdi.

Y. Samsunspor, 11 yıllık hasretin ardından yükseldiği Süper Lig'de ilk 19 haftalık bölümde bekleneni veremedi. FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı, CAS tarafından da onaylanan Samsunspor, 19 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 18 puan elde ederek, 17. sırada yer aldı. Rakip filelere 21 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde 31 gole engel olamadı. Samsunspor, sahasında oynadığı 9 müsabakada 14 puan toplarken, deplasmanda oynadığı 10 maçta ise sadece 4 puan alabildi.

Maç başına 1.1 gol ortalaması yakalandı

Ligde geride kalan haftalarda Samsunspor, maç başına 1.1 gol ortalaması tutturdu. Maç başına 8.9 şut atan Samsun temsilcisi, bu şutların 3.8'inde isabet yakaladı. Topa sahip olma oranı yüzdesi ortalama yüzde 47 olan kırmızı-beyazlıların başarılı pas yüzdesi de 76.3 olarak dikkat çekti. Maç başına 282 başarılı pas yapan Samsunspor'un ikili mücadele kazanma yüzdesi 47.6 ve hava topu kazanma başarısı yüzdesi de 51.2.

En çok forma giyen oyuncu Emre Kılınç oldu

Kırmızı-beyazlı ekipte bu bölümde en çok forma giyen oyuncu sezon başı Galatasaray'dan transfer edilen Emre Kılınç oldu. Emre, 19 lig maçının tamamında maça 11'de başladı. Kılınç'ı 18 maçla Okan Kocuk takip ederken, 15'er maçta forma giyen Rick Van Drongelen, Moryke Fofana, Soner Gönül, Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse en çok süre alan oyuncular arasında bulunuyorlar.

En golcü oyuncu Marius Mouandilmadji

Karadeniz temsilcisinde 19 haftalık bölümün golcü ismi forvet Marius Mouandilmadji oldu. Çadlı forvet Mouandilmadji, 15 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. Samsunspor'da gol dağılımı Oliver Ntcham (4), Ercan Kara (2), Carlo Holse (2), Rick Van Drongelen (1), Soner Aydoğdu (1), Taylan Antalyalı (1), Landry Dimata (1), Kingsley Schindler (1), Emre Kılınç (1), Ait Bennasser (1) şeklinde gerçekleşti.

Gol pasları Emre Kılınç ve Moryke Fofana'dan

Samsun ekibinde en çok asist yapan oyuncular 3'er asistle Fofana ve Emre Kılınç. Soner Aydoğdu, Zeki Yavru, Soner Gönül, Muhammed Gümüşkaya, Carlo Holse, Nanu Gomes, Flavien Tait ve Taylan Antalyalı da 1'er asist yapma başarısı gösterdiler.

20 futbolcu kart görürken, en hırçın futbolcu Tırpan oldu

20 farklı futbolcunun kart gördüğü Samsunspor'da en fazla sarı kart gören oyuncu 4 sarı kart ile Mickael Tırpan olarak dikkat çekti. Tırpan'ı 3'er sarı kart ile ceza sınırında bulunan Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç, Ait Bennasser, Oliver Ntcham ve Moryke Fofana takip etti. Samsunspor'da Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Carlo Holse, Landry Dimata, Van Drongelen ve Lubo Satka 2'şer sarı kart gördüler. Ayrıca Okan Kocuk, Flavien Tait, Marc Bola, Osman Çelik, Kingsley Schindler, Haluk Mustafa Tan, Soner Aydoğdu ve Taylan Antalyalı da 1'er sarı kart gördüler. Samsunsporlu futbolcular, 19 maçta da kırmızı kart görmezken, Teknik Direktör Markus Gisdol, Pendikspor mücadelesinin sonunda kırmızı kartla cezalandırılarak, 2 maç ceza aldı.

29 farklı oyuncu Süper Lig'de süre buldu

Ligde 29 farklı futbolcu en az 1 maçta süre aldı. Jakup Szumski 1 maç 90 dk., Okan Kocuk 18 maç bin 620 dk., Yunus Emre Çift 5 maç 365 dk., Mustafa Tan 2 maç 165 dk., Satka 15 maç bin 281 dk., Tırpan 7 maç 568 dk., Alim Öztürk 11 maç 786 dk., Soner Gönül 15 maç bin 119 dk., Nanu 5 maç 50 dk., Enes Albak 1 maç 45 dk., Zeki Yavru 11 maç 713 dk., Drongelen 15 maç bin 192 dk., Bola 8 maç 388 dk., Soner Aydoğdu 13 maç 335 dk., Bennasser 13 maç 757 dk., Muhammed Gümüşkaya 10 maç 315 dk., Muhammet Özbaskıcı 4 maç 38 dk., Osman Çelik 11 maç 331 dakika, Emre Kılın. 19 maç bin 488 dk., Tait 13 maç 793 dk., Taylan Antalyalı 8 maç 597 dk., Ntcham 14 maç 932 dakika, Gaetan Laura 8 maç 321 dk., Ercan Kara 13 maç 422 dk., Schindler 10 maç 573 dk., Dimata 10 maç 446 dk., Mouandilmadji 15 maç bin 40 dk., Fofana 15 maç 647 dk. ve Holse 15 maç bin 248 dk. kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Samsunspor, kalan bölümde 19 maçın 10'unu sahasında, 9'unu da deplasmanda oynayacak. - SAMSUN