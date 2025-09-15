Haberler

Samsunspor, Transfer Yasağının Sona Ermesiyle Kadrosunu Güçlendirdi

Güncelleme:
Samsunspor, FIFA'nın uyguladığı transfer yasağının sona ermesinin ardından kadrosuna 14 yeni futbolcu ekledi ve 13 isimle yollarını ayırdı. Yeni transferler büyük çoğunlukla yabancı oyunculardan oluşuyor.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2 dönemlik transfer yasağının ardından kadrosunu 14 yeni isimle güçlendirdi, 13 futbolcu ile ise yollarını ayırdı.

FIFA tarafından uygulanan 2 dönem transfer yasağının sona ermesiyle transfer tahtasını açan kırmızı-beyazlılar, bu yaz döneminde önemli bir yapılanmaya gitti. Kadroya dahil edilen 14 oyuncudan 13'ünün yabancı olması dikkat çekti.

Yeni transferler:

Molde'den Albert Posiadala (k), Vitoria SC'den Toni Borevkovic, Stromsgotset'ten Logi Tomasson, Braga'dan Joe Mendes, Cagliari'den Antoine Makoumbou, Lech Poznan'dan Afonso Sousa, Montpellier'den Tanguy Coulibaly, Sheffield Wednesday'den Anthony Musaba, Kızılyıldız'dan Cherif Ndiaye, BK Milan'dan Ebrima Ceesay, Degerfors'tan Ofosa Omorowa, Amite FC'den Leroy Atoen, Dunkerque'den Zaid Seha ve Galatasaray'dan Eyüp Aydın (k).

Yolların ayrıldığı isimler:

Halil Yeral, Elano Yegen, Marc Bola, Nanu Gomes, Mustafa Tan (k), Ali Tarkan (k), Ait Bennasser, Flavien Tait, Muhammet Özbaskıcı (k), Arbnor Muja (k), Kingsley Schindler, Nany Dimata ve Ercan Kara.

Öte yandan Samsunspor'un transfer ettiği oyunculardan Omorowa ve Seha, başka takımlara kiralandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
