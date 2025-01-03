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Samsunspor, Trabzonspor Maçı Öncesi 4 Önemli Oyuncusunu Kadro Dışı Bıraktı

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Samsunspor, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde Noel tatili sebebiyle takıma geç katılan Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait'ı kadro dışı bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların antrenman eksiklikleri nedeniyle kadroda yer alamayacakları belirtildi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'da zorlu Trabzonspor maçı öncesinde 4 önemli oyuncu maç kadrosuna dahil edilmedi.

Samsunspor'da taraftarın dört gözle beklediği Trabzonspor maçına kısa süre kala şok bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılarda takımın en önemli oyuncularından 4'ü Trabzonspor maçı öncesinde Noel'den takıma geç katıldıkları için takımdan ayrı bırakıldı. Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, maç kadrosuna alınmadı.

Kulüpten konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncularımız Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, Noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda yarın oynanacak Trabzonspor müsabakası kadrosunda yer alamayacaklardır. Bu oyuncularımız, hafta içinde takımdan ayrı olarak yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından, pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir. Belirtmek isteriz ki, herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamış ve olmayacaktır."

Samsunspor ile Trabzonspor yarın 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya gelecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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