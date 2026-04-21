Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Trabzonspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapıldı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma, rondo ve pas organizasyonları çalışan futbolcular, günü dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.
Antrenmana sakatlıkları süren Celil Yüksel ve Jaures Assoumou katılmadı.
Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla noktalayacak.
Kaynak: AA / İlyas Gün