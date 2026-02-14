Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile prensipte anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile prensipte anlaşma sağladığını açıkladı. Fink, yarın Samsun'a gelecek.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik direktör ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Thorsten Fink yarın Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.
Samsunspor, dün oynana Hesap.com Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Spor