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Samsunspor Teknik Direktöründen "Galatasaray'ı yenerseniz başkan size kızar mı?" sorusuna flaş cevap

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray'la oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Reis, "Galatasaray'ı yendiğinizde başkanla aranız açılır mı?" sorusuna, "Takım olarak elimizden en gelenin en iyisini yapacağız. Galatasaray maçında iyi bir sonuç alırsak lige heyecan katacağımızı düşünüyorum" yanıtını verdi.

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ZOR MAÇ OLACAK"

Mücadele için konuşan antrenör, "Galatasaray karşısında en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Zor maç olacak. Biz tam olarak bir takım olduk diyebilirim. Kadro seçimi yapmak zorundayım, zor olacak. Çünkü bütün oyuncularım antrenmanda çok iyi performans gösteriyor. Oyuna giren oyuncularımız da her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Başarının ana faktörü takım olarak göstermiş olduğumuz performans ve takım olarak hep birlikte hareket etmemizdir. Biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız, iyi bir sonuç alacağız. Puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Galatasaray maçının ligin tamamı için önemli. Eğer biz Galatasaray'dan, Galatasaray karşılaşmasından iyi bir sonuç alacak olursak lige de bir heyecan gelecek. Bizim hedefimiz zaten iyi bir sonuç almak. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Daha önce belirlemiş olduğumuz 42 puan hedefimiz vardı. Bu da zaten ligde kalmak için belirlemiş olduğumuz puandı. 42 puana ulaştıktan sonra yeni hedef için konuşabiliriz. Belki birçok insan bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Galatasaray birinci, biz ikinci sıradayız. Çok iyi bir başarı elde ettik. Devam etmek istiyoruz. İlk düdükten itibaren çok diri durmamız, çok uyanık olmamız, uyumamamız gereken bir karşılaşma. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Çok ilginç bir maç olacak" dedi.

"BAŞKANLA ARANIZ AÇILIR MI?"

Reis, "Çok önemli bir maça çıkarken Galatasaray kombinesi alan bir hakemin maça atanması sizin için endişe verici midir? Galatasaray'ı yendiğinizde başkanla aranız açılır mı?" sorusuna da, "Esprili bir cevap verebilirim buna. Başkanımızın ne düşündüğünü, tam olarak ne istediğini bilemiyorum. Hakem sorusuna gelecek olursak Türkiye'de bu durumlar farklı oluyor. Hakemin Galatasaray'dan bilet alıyor olması, maçlarına gidiyor olması bizi çok ilgilendirmiyor. Takım olarak elimizden en gelenin en iyisini yapacağız. Galatasaray maçında iyi bir sonuç alırsak lige heyecan katacağımızı düşünüyorum" yanıtını verdi.

Samsunspor Teknik Direktöründen
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhayatsız bjk:

gs iktidarın takımıdır. son 30 yıldır böyle. o yüzden bu ülkede Türk'ün iki takımı vardır. Beşiktaş ve Fenerbahçe

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
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