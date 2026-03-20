Rayo Vallecano-Samsunspor maçının ardından

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano'ya karşı galip gelmesine rağmen elenen Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, galibiyetin mutluluk vermediğini ifade etti.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Rayo Vallecano 1-0 yenmesine rağmen ilk maçta 3-1 mağlup olması nedeniyle Avrupa kupalarına veda eden Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, "Elbette almış olduğumuz galibiyetten dolayı mutlu değiliz ama gurur duymalıyız." dedi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gösterdikleri performanstan dolayı oyuncuları ile gurur duyduklarını aktardı.

Rayo Vallecano'yu kutlayan Fink, "Böyle bir deplasmanda galibiyet ve oynamak hiç kolay değil. Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid olsun buradan galibiyetle ayrılamamıştı.Biz buradan galibiyet alarak ayrıldık. Konferans Lig'inde ilk tecrübemiz ve bu anlamda çok iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Aldığımız galibiyet sebebiyle elbetteki gururluyuz. Genel performansımıza bakacak olursak göstermiş olduğumuz için gurur duydum." ifadesini kullandı.

İspanya'ya gelen taraftarlara teşekkür eden Fink, "Bu tür performansları göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Elbette almış olduğumuz galibiyetten dolayı mutlu değiliz ama gurur duymalıyız. Bugün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün çok iyi işler yaptık. Rakibimiz tecrübeli bir takıma sahip." diye konuştu.

Fink, kaleci Okan Kocuk'u da kritik kurtarışları nedeniyle tebrik etti.

