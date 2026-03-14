Samsunspor, hakaret ve tehdit paylaşımları için 137 kişi hakkında hukuki işlem başlatacak

Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe maçı sonrası Başkan Yüksel Yıldırım ve kızı Zeycan Yıldırım'a yönelik sanal medya üzerinden yapılan hakaretler için 137 kişiyi tespit etti ve 24 saat içinde özür dilenmezse yasal işlem başlatacağını açıkladı.

SAMSUNSPOR Kulübü, Fenerbahçe maçı sonrası Başkan Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyesi Zeycan Yıldırım'a yönelik sanal medya üzerinden yapılan hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar hakkında 137 kişinin tespit edildiğini ve 24 saat içinde özür dilenmemesi halinde yasal süreç başlatılacağını duyurdu.

Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından, tribünde bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyesi kızı Zeycan Yıldırım'a yönelik sözlü hakaret ve tehdit nedeniyle kulüpten açıklama yapıldı. Kırmızı-beyazlı kulübün hukuk departmanı tarafından yürütülen incelemelerde şu ana kadar 137 kişinin tespit edildiği bildirildi.

24 SAAT İÇERİSİNDE ÖZÜR DİLENMEZSE SAVCILIĞA BAŞVURULACAK

Kulübün resmi sanal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe müsabakası sonrası ve ilerleyen günlerde Başkanımız Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyemiz ve Pazarlama Departman Başkanımız Zeycan Yıldırım hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar titizlikle incelenmiştir. Hukuk Departmanımızca şu ana kadar 137 kişi tespit edilmiş olup incelemeler devam etmektedir. 24 saat içerisinde paylaşımlarını kaldırıp özür dileyenler hakkında yeniden değerlendirme yapılacak; uymayanlar hakkında ise derhal savcılık başvuruları yapılacaktır. Kulüp avukatlarımız, bu tarz paylaşımlarda bulunan tüm kişilerin bizzat takipçisi olacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
