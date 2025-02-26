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Samsunspor Taraftarları ve Emniyet İş Birliği Toplantısı

Samsunspor Taraftarları ve Emniyet İş Birliği Toplantısı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsunspor taraftarları ve kulüp yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, tribünlerde dostluk ve güvenli bir atmosferin sağlanması için işbirliği yapılacağını vurguladı. Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, sporda şiddetin önlenmesi ve fair-play anlayışının güçlenmesi adına taraftarların örnek bir duruş sergilemeleri gerektiğini belirtti.

play anlayışının güçlenmesi için tüm taraftarlarla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, sporun barış, dostluk ve kardeşlik ruhu içinde yaşanması adına bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş başkanlığında, Samsun Polisevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Samsunspor'un taraftar grubu temsilcileri ve kulüp yöneticileri katıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında tribünlerde sağduyulu bir atmosferin oluşturulması, taraftarların güven içinde maç izleyebilmesi ve Samsunspor'a en iyi şekilde destek verilmesi yer aldı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsunspor'un şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, taraftarların her zaman takımını centilmence destekleyen, örnek bir topluluk olduğunu belirtti. Tribünlerde dostluk ve birlik ruhunun korunması için emniyet güçleri ile taraftarların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Samsunspor taraftarlarının görüş ve önerilerini de dinleyen İl Emniyet Müdürü Arıbaş, sporda şiddetin önlenmesi ve fair-play anlayışının güçlenmesi için tüm taraflarla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, maç günlerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına emniyet teşkilatının gerekli tüm önlemleri aldığını ve taraftar gruplarının da sağduyulu bir duruş sergileyerek takımlarına en iyi şekilde destek olmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Taraftarlar ve kulüp yöneticileri, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu yapıcı yaklaşımından duydukları memnuniyeti belirterek, sporda barış ve kardeşlik ortamının korunması adına üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Arıbaş, Samsunspor'un sahada verdiği mücadele kadar tribünlerde gösterilen birlik ve beraberliğin de büyük önem taşıdığını belirterek, polis ile taraftar iş birliğinin devam edeceğini vurguladı. Güvenli, huzurlu ve coşkulu bir tribün atmosferi için emniyet teşkilatının her zaman taraftarlarla iletişim halinde olacağını kaydeden Arıbaş, Samsunspor'un hak ettiği desteği en güzel şekilde alması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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