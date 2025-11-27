Haberler

Samsunspor Taraftarları İzlanda'da Coşku Dolu Anlar Yaşadı

Samsunspor Taraftarları İzlanda'da Coşku Dolu Anlar Yaşadı
Samsunspor taraftarları, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik ile oynanacak maça destek vermek için binlerce kilometre yol kat ederek İzlanda'nın Reykjavik kentine gitti. Taraftarlar, yoğun tezahürat ve 55 metrelik bayrak ile kentte büyük bir heyecan yarattı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında bugün İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi Samsunspor tarafarları da takımlarına destek vermek için binlerce kilometre yol kat ederek İzlanda'nın Reykjavik kentine gitti. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maça saatler kala kent sokaklarında bir araya gelerek 55 metrelik bayrak açtı, yoğun tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Reykjavik'in birçok noktasında kırmızı-beyaz renkler dikkat çekerken, taraftar grupları birlikte fotoğraflar çekti, marşlar söyledi ve karşılaşmayı büyük bir heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın oğlu Jasper Yıldırım da taraftarların coşkusuna ortak oldu. Yıldırım, Samsunsporlu taraftarlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN

