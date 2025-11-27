Samsunspor Taraftarları İzlanda'da Coşku Dolu Anlar Yaşadı

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor'da taraftarlar, binlerce kilometre yol kat ederek İzlanda'nın Reykjavik kentine gitti.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında bugün İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi Samsunspor tarafarları da takımlarına destek vermek için binlerce kilometre yol kat ederek İzlanda'nın Reykjavik kentine gitti. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maça saatler kala kent sokaklarında bir araya gelerek 55 metrelik bayrak açtı, yoğun tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Reykjavik'in birçok noktasında kırmızı-beyaz renkler dikkat çekerken, taraftar grupları birlikte fotoğraflar çekti, marşlar söyledi ve karşılaşmayı büyük bir heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın oğlu Jasper Yıldırım da taraftarların coşkusuna ortak oldu. Yıldırım, Samsunsporlu taraftarlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN