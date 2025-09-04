Samsunspor Taraftarından Ümit Çapkın'a Destek ve Tepki

Giresun'da yaşanan olayda Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın'ın hayatını kaybetmesinin ardından, taraftar grupları katil zanlısının 'kahraman gibi' gösterilmeye çalışıldığını belirterek tepki gösterdi.

Samsunspor taraftar grupları Giresun'da Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın'ın öldürülmesiyle ilgili konuya ilişkin bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Taraftar gruplarının açıklamasında, olayın bir arbede ile başladığı, katil zanlısı Emrah T.'nin silahını çekerek ateş ettiği ve karşısındaki kişilerin yere düşerek etkisiz hale gelmesine rağmen saldırının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, olayın kendini savunma sınırını aşarak "kasten adam öldürme" suçuna dönüştüğü vurgulandı.

"Vicdan sahibi savunamaz"

Açıklamada, "Hiçbir vicdan sahibi kişi yaşananları ve eli kanlı katili savunamaz. Yere düşmüş ve can çekişen bir insana yeniden ateş etmek ve tekme atmak kelimenin tam anlamıyla caniliktir" ifadelerine yer verildi. Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi hatırlatılarak, suçun cezasının müebbet hapis olduğu belirtildi.

Sosyal medyaya tepki

Taraftarlar, sosyal medyada katili sevimli göstermeye çalışanlara da tepki göstererek, "Ümit Çapkın yalnız değildir, Samsunspor taraftarı bu davanın sonuna kadar takipçisi olacaktır" denildi.

Tutuklama kararı eleştirildi

Olayın ardından 19 yaşındaki Bedirhan Ölmez'in tutuklanması, taraftarlar tarafından Giresun lobisinin ve Samsunspor karşıtlarının oluşturduğu bir algının sonucu olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Olayın mağduru bizken, tutuklananın bizden olması manidardır. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız" ifadeleri kullanıldı.

Taraftar grupları, şehirdeki siyasetçilere, bürokratlara ve STK'lara seslenerek, "Biz susmayacağız ve susanları unutmayacağız" mesajını verdi. - SAMSUN