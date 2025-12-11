Haberler

Samsunspor taraftarı, AEK maçı öncesi Atatürk Anıtı çevresinde sabaha kadar nöbet tuttu


Samsun'da UEFA Konferans Ligi mücadelesi için gelen AEK Atina taraftarlarının provokasyona yol açmasını engellemek amacıyla Samsunspor taraftarları, Atatürk Anıtı çevresinde gece boyunca nöbet tuttu.

SAMSUN'da UEFA Konferans Ligi mücadelesi için kente gelen AEK Atina taraftarlarının Atatürk Anıtı önünde pankart açması, fotoğraf çekmesi ya da provokatif sloganlar atmasını engellemek isteyen Samsunspor taraftarları, gece boyunca anıt çevresinde nöbet tuttu.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında evinde Yunanistan ekibi AEK Atina'yı ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı takımın taraftarı, sosyal medyada AEK'li bazı grupların Atatürk Anıtı çevresinde provokatif görüntüler verebileceği yönündeki paylaşımlar üzerine dün akşam saatlerinden itibaren Anıt Park'ta toplandı. Taraftarlar, gece boyunca bölgeden ayrılmayarak olası bir provokasyona karşı bekleyişlerini sürdürdü. Sabah saatlerine kadar anıt çevresinde nöbet tutan Samsunspor taraftarları, herhangi bir olumsuz durum yaşamadı. Samsunspor - AEK Atina karşılaşması, bu akşam saat 20.45'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
