Samsunspor, Tanguy Coulibaly ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa'nın Montpellier takımında oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Belçikalı futbolcu Landry Dimata ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'yi renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen Tanguy Coulibaly ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Öte yandan kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu Landry Dimata yolların ayrıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze geldiğin günden beri enerjin, neşen ve güler yüzünle unutulmaz izler bıraktın. Atatürklü armaya gösterdiğin saygı, sahadaki çaban ve Avrupa Ligi serüvenindeki katkıların bu tarihi sezon için çok kıymetliydi. Her şey gönlünce olsun."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

Özgür Çelik'in koltuğuna oturacak! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı! Görüşmede de gündeme gelmiş

Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.