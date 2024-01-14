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Samsunspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

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Samsunspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Maçta Drongelen ve Holse'nin attığı gollerle Samsunspor üstünlük sağladı.

0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışındaki topa sert ve düzgün vuran Drongelen'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

12. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutunda kaleci Ali Şaşal topu ayaklarıyla çeldi.

31. dakikada defanstan dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Bennasser'in şutunda kaleci Ali Şaşal, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

36. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın pasında Holse meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-0

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Suat Güz

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Saka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Flavien Tait, Ait Bennasser, Moryke Fofana, Carlo Holse, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Bola, Soner Aydoğdu, Yunus, Muhammed, Taylan, Osman, Dimata, Ercan, Haluk

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Sivasspor : Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Modou Barrow, Hakan Arslan, Abdulkadir Parmak, Ziya Erdal, Rey Manaj, Fode Koita

Yedekler: Muammer, Burak, Poungouras, Mehmet, Murat, Emrah, Emre, Eren

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Drongelen (dk. 4), Holse (dk.36) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Zeki (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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