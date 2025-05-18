Samsunspor, Sivasspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Dimata'nın 9. dakikada attığı golle öne geçen Samsunspor, önemli bir avantaj elde etti.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci
Reeder Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Dimata
Net Global Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Efkan Bekiroğlu, Moutoussamy, Charisis, Koita, Rodrigues, Simic
Gol: Dk. 9 Dimata (Reeder Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 40 Camara, Dk. 44 Moutoussamy, Dk. 45+1 Ali Şaşal (Net Global Sivasspor )
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.
2. dakikada ceza sahası içindeki Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Ntcham'ın sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.
9. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Dimata, savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Samsunspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.