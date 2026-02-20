Haberler

Futbol: UEFA Konferans Ligi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Mouandilmadji kaydetti.

Stat: National Arena Todor Proeski

Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Jorgen Ronning Valstads (Norveç)

Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani (Dk. 67 Krasniqi), Alhassan (Dk. 46 Islami), Tamba (Dk. 903 Jakupi), Spahiu (Dk. 85 Krstevski), Zejnullai, Ibraimi (Dk. 67 Ndzengue)

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou (Dk. 85 Ceesay), Holse (Dk. 90+3 Celil Yüksel), Ndiaye (Dk. 72 Mouandilmadji)

Gol: Dk. 77 Mouandilmadji ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 10 Makoumbou, Dk. 90 Ceesay, Dk. 90+2 Holse ( Samsunspor )

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 1-0 yendi.

51. dakikada Ibraimi, 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

54. dakikada Ntcham'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Assoumou'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gaye'nin ayaklarına çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan Holse'nin ön direğe ortasında Mouandilmadji'nin ayak içi vuruşunda top, kaleci Gaye'nin yanından ağlara gitti: 1-0

88. dakikada Ntcham'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, penaltı noktasından meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
