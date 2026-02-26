Haberler

Futbol: UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Samsunspor ile Shkendija arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk 45 dakikada her iki takım da önemli fırsatlar yakaladı, ancak gol atmayı başaramadı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Simone Sozza, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya)

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Holse, Moundilmadji, Ndiaye

Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Moubeti

Sarı kartlar: Dk. 28 Zejnullai, Dk. 36 Tamba (Shkendija)

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Samsunspor ile Shkendija arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

7. dakikada defansın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

15. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Gaye, son anda yatarak bloke etti.

45. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
